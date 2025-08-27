Droga e armi in Sicilia: da Gela alle grandi città, la nuova emergenza giovanile

Cocaina e crack a prezzi sempre più bassi. Pistole, fucili e persino armi da guerra facili da reperire. A Gela il mercato illegale ha cambiato volto: non è più solo appannaggio dei clan, ma si diffonde tra i giovanissimi, insinuandosi nella vita quotidiana. La procura parla di un cocktail micidiale: droga, armi e una cultura della violenza che oggi non esplode più in guerre di mafia, ma in conflitti casuali e imprevedibili. Un like sui social, una lite sentimentale, una parola di troppo. Ed ecco che la discussione diventa sparatoria.

I numeri del fenomeno

Secondo i dati del dipartimento Politiche Antidroga, in Sicilia il consumo di cocaina tra i giovani tra 15 e i 34 anni è cresciuto del 23 per cento in cinque anni. Una crescita che riguarda non solo Palermo e Catania, ma anche centri medi come Gela, Caltanissetta e Siracusa. Sul fronte delle armi, il ministero dell’Interno registra ogni anno in Sicilia oltre 400 sequestri di pistole e fucili, molti dei quali provenienti dal mercato nero o da repliche giocattolo modificate. A Catania, la questura ha rilevato che 1 arma sequestrata su 3 è finita in mano a minori o giovani sotto i 25 anni.

Gela come Palermo e Catania

Il caso di Gela non è isolato. A Palermo, quartieri come Zen, Sperone o Brancaccio vivono dinamiche simili: armi e droga diventano strumenti di affermazione sociale tra bande giovanili, che spesso non hanno legami diretti con la mafia tradizionale. A Catania, lo scenario si ripete nei quartieri Librino e San Cristoforo: le indagini delle forze dell’ordine raccontano di ragazzini che girano armati e di cocaina venduta a prezzi low cost, perfino in modalità dose a credito per fidelizzare i clienti più giovani.

Il comune denominatore? Una generazione che rischia di crescere in un contesto in cui la violenza è normalizzata e l’arma diventa status symbol.

Il monito della procura gelese

«Stiamo parlando di situazioni estremamente pericolose – avverte il procuratore Salvatore Vella –. Ragazzini che si procurano armi e le usano con estrema facilità. Questa non può diventare una città dove, per un parcheggio sbagliato o una parola di troppo, si rischia un proiettile in corpo». Un allarme che riguarda anche chi non è coinvolto nei conflitti: «Spesso – continua Vella – questi episodi avvengono in luoghi affollati, dove cittadini ignari rischiano la vita».

Un problema sociale, non solo giudiziario

Gli inquirenti sottolineano come non basti la repressione. A Gela come a Palermo e Catania, serve un’azione corale che coinvolga scuole, famiglie, associazioni. Perché se il consumo di cocaina diventa trasversale a tutte le classi sociali, e le armi circolano in maniera incontrollata, la risposta non può arrivare solo dai tribunali.

La memoria e il futuro

Negli anni Novanta Gela ha contato oltre 200 morti in poco tempo, stritolata dalla guerra di mafia. Oggi, fortunatamente, non esiste più quel contesto. Ma il rischio è diverso e forse più subdolo: una violenza quotidiana, diffusa, che nasce da piccoli contrasti e trova benzina in cocaina e pistole sempre a portata di mano. La Sicilia dunque si trova davanti a una sfida diversa, che forse è ancora più insidiosa: quella di una violenza quotidiana, imprevedibile, che può nascere da un commento, da uno sguardo, da una gelosia. E che trova alimento in droga e armi sempre a portata di mano. Un allarme che non può più essere ignorato.