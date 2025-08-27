Droga e armi in Sicilia: da Gela alle grandi città, la nuova emergenza giovanile

27/08/2025 di , Tempo di lettura 3 min

Cocaina e crack a prezzi sempre più bassi. Pistole, fucili e persino armi da guerra facili da reperire. A Gela il mercato illegale ha cambiato volto: non è più solo appannaggio dei clan, ma si diffonde tra i giovanissimi, insinuandosi nella vita quotidiana. La procura parla di un cocktail micidiale: droga, armi e una cultura della violenza che oggi non esplode più in guerre di mafia, ma in conflitti casuali e imprevedibili. Un like sui social, una lite sentimentale, una parola di troppo. Ed ecco che la discussione diventa sparatoria.

I numeri del fenomeno
Secondo i dati del dipartimento Politiche Antidroga, in Sicilia il consumo di cocaina tra i giovani tra 15 e i 34 anni è cresciuto del 23 per cento in cinque anni. Una crescita che riguarda non solo Palermo e Catania, ma anche centri medi come Gela, Caltanissetta e Siracusa. Sul fronte delle armi, il ministero dell’Interno registra ogni anno in Sicilia oltre 400 sequestri di pistole e fucili, molti dei quali provenienti dal mercato nero o da repliche giocattolo modificate. A Catania, la questura ha rilevato che 1 arma sequestrata su 3 è finita in mano a minori o giovani sotto i 25 anni.

Gela come Palermo e Catania
Il caso di Gela non è isolato. A Palermo, quartieri come Zen, Sperone o Brancaccio vivono dinamiche simili: armi e droga diventano strumenti di affermazione sociale tra bande giovanili, che spesso non hanno legami diretti con la mafia tradizionale. A Catania, lo scenario si ripete nei quartieri Librino e San Cristoforo: le indagini delle forze dell’ordine raccontano di ragazzini che girano armati e di cocaina venduta a prezzi low cost, perfino in modalità dose a credito per fidelizzare i clienti più giovani.
Il comune denominatore? Una generazione che rischia di crescere in un contesto in cui la violenza è normalizzata e l’arma diventa status symbol.

Il monito della procura gelese
«Stiamo parlando di situazioni estremamente pericolose – avverte il procuratore Salvatore Vella –. Ragazzini che si procurano armi e le usano con estrema facilità. Questa non può diventare una città dove, per un parcheggio sbagliato o una parola di troppo, si rischia un proiettile in corpo». Un allarme che riguarda anche chi non è coinvolto nei conflitti: «Spesso – continua Vella – questi episodi avvengono in luoghi affollati, dove cittadini ignari rischiano la vita».

Un problema sociale, non solo giudiziario
Gli inquirenti sottolineano come non basti la repressione. A Gela come a Palermo e Catania, serve un’azione corale che coinvolga scuole, famiglie, associazioni. Perché se il consumo di cocaina diventa trasversale a tutte le classi sociali, e le armi circolano in maniera incontrollata, la risposta non può arrivare solo dai tribunali.

La memoria e il futuro
Negli anni Novanta Gela ha contato oltre 200 morti in poco tempo, stritolata dalla guerra di mafia. Oggi, fortunatamente, non esiste più quel contesto. Ma il rischio è diverso e forse più subdolo: una violenza quotidiana, diffusa, che nasce da piccoli contrasti e trova benzina in cocaina e pistole sempre a portata di mano. La Sicilia dunque si trova davanti a una sfida diversa, che forse è ancora più insidiosa: quella di una violenza quotidiana, imprevedibile, che può nascere da un commento, da uno sguardo, da una gelosia. E che trova alimento in droga e armi sempre a portata di mano. Un allarme che non può più essere ignorato.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto 2025
di

ARIETEQuesta settimana, voi Ariete, sarete impegnati in qualcosa di nuovo, che avrà il sapore della sfida. Con Marte così piazzato in opposizione, sarete bramosi di sapere cosa ne pensano gli altri di voi, qual è la vostra affermazione carrieristica e professionale e quanto il vostro carisma influisce realmente. Questa condizione vi spingerà a manifestare anche […]

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]