Un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento in via San Gregorio, a Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. Il rogo, secondo le prime informazioni raccolte da MeridioNews, potrebbe essere stato causato da una stufa elettrica. Ferita una donna di 80 anni. L’anziana, con gravi ustioni sul corpo, è stata trasferita d’urgenza, in codice rosso, al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro.