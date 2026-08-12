Anziana morta all’ospedale Cervello. «Nella camera mortuaria era ricoperta di formiche»

12/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Avrebbe trovato la madre in camera mortuaria con la faccia ricoperta dalle formiche. È la denuncia del figlio di una 86enne morta ieri pomeriggio al Pronto soccorso dell’ospedale Cervello a Palermo. Secondo una prima ricostruzione l’anziana donna, vedova da qualche anno e madre di cinque figli, si era sentita male mentre si trovava in casa. Portata in ospedale dal 118 e al pronto soccorso, era morta in seguito.

Il racconto del figlio della donna

Il figlio, tornato stamane nella camera mortuaria, ha riferito di aver trovato la salma con le formiche. Ora sta valutando se presentare denuncia. «Appresa la notizia, – dicono dall’ospedale – l’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello per il tramite della direzione medica di presidio, si è attivata per comprendere la dinamica della criticità e immediatamente risolvere il problema».

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