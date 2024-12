Nuovo bollettino della Protezione civile: allerta meteo gialla nelle province di Catania e Messina

Foto generata con IA

Dalla serata di oggi, 4 dicembre, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Questo quanto indicato nell’ultimo bollettino della Protezione civile della Regione Siciliana per le province di Catania e Messina. L’allerta in questi territori sarà gialla mentre sarà verde nel resto dell’Isola. Dal mattino di domani, 5 dicembre, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti forti settentrionali, specie dai settori occidentali, con raffiche fino a burrasca su settori costieri e montuosi. Mareggiate lungo le coste esposte.