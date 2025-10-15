Allerta gialla in tutta la Sicilia. Questo quanto emerge nell’ultimo bollettino pubblicato dalla Protezione civile regionale. Il bollettino prevede maltempo con precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, accompagnate da rovesci di forte intensità. Possibile anche una frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Allerta gialla in Sicilia: le previsioni

I venti tenderanno a rinforzare da nord-ovest, in particolare sulla Sicilia occidentale e sud-orientale, con mari molto mossi sul Tirreno centro-meridionale e successiva estensione agli altri bacini meridionali. Il documento evidenzia la possibilità di: criticità idrogeologiche (frane, smottamenti) nei piccoli bacini e nelle aree urbanizzate; criticità idrauliche nei bacini maggiori, con rischio di esondazioni e alluvioni, specie nelle aree di foce.