Maltempo, allerta gialla in tutta la Sicilia. Il bollettino della Protezione civile
Allerta gialla in tutta la Sicilia. Questo quanto emerge nell’ultimo bollettino pubblicato dalla Protezione civile regionale. Il bollettino prevede maltempo con precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, accompagnate da rovesci di forte intensità. Possibile anche una frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.
Allerta gialla in Sicilia: le previsioni
I venti tenderanno a rinforzare da nord-ovest, in particolare sulla Sicilia occidentale e sud-orientale, con mari molto mossi sul Tirreno centro-meridionale e successiva estensione agli altri bacini meridionali. Il documento evidenzia la possibilità di: criticità idrogeologiche (frane, smottamenti) nei piccoli bacini e nelle aree urbanizzate; criticità idrauliche nei bacini maggiori, con rischio di esondazioni e alluvioni, specie nelle aree di foce.