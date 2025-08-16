Maltempo in Sicilia: due trombe d’aria a Modica, uomo colpito da un fulmine nel Siracusano

16/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Danni per il maltempo si stanno registrando in varie parti della Sicilia. Al momento, la zona più colpita sembra essere quella del Ragusano, con due trombe d’aria registrate a Modica, insieme a una violenta burrasca con pioggia e grandine. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, ma non risultano feriti. «Alberi divelti, manufatti che hanno subito danni alle coperture, tetti scoperchiati e tegole portate via dal forte vento – fa un resoconto la sindaca Maria Monisteri sul suo profilo Facebook – In particolare in contrada Pirato Cava Maria, dove si sono abbattute due trombe d’aria nel primissimo pomeriggio di oggi. La forte pioggia e la violenta grandinata su Modica hanno anche costretto all’unico senso di marcia su via Nazionale, da Modica bassa alla Sorda». A Marzamemi, nel Siracusano, un uomo è stato colpito da un fulmine, mentre si trovava su un pontile per verificare la posizione di alcune barche. Rianimato dal personale del 118, è stato trasferito nell’ospedale Umberto I di Siracusa. Ma in tutta la provincia la situazione è di allerta, tra pioggia e della grandine. Fenomeni che stanno interessando tutta l’Isola in maniera sparsa, andando dal semplice acquazzone estivo a situazioni di allerta. Nel Catanese, nonostante la situazione sia sotto controllo, sull’Etna negli ultimi due giorni sono stati soccorsi sette escursionisti che, sorpresi dal maltempo, avevano perso il sentiero. Rischiano serie conseguenze, non essendo adeguatamente vestiti ed equipaggiati. Sui social network, intanto, circolano le foto dei cittadini stupiti di vedere la cima del vulcano imbiancata – di grandine – in pieno agosto.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
Leggi la notizia

Danni per il maltempo si stanno registrando in varie parti della Sicilia. Al momento, la zona più colpita sembra essere quella del Ragusano, con due trombe d’aria registrate a Modica, insieme a una violenta burrasca con pioggia e grandine. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, ma non risultano feriti. «Alberi divelti, manufatti che hanno […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per l’Ariete, in maniera molto complessa, ponendo subito la presenza della quadratura della Luna come il tratto più significativo. Le emozioni sfideranno la logica di Saturno e il caos di Nettuno, scatenando insicurezze davvero significative ma che, se viste, vi faranno superare un momento incerto con grande disinvoltura, anche prendendo in esame […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]