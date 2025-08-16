Maltempo in Sicilia: due trombe d’aria a Modica, uomo colpito da un fulmine nel Siracusano

Danni per il maltempo si stanno registrando in varie parti della Sicilia. Al momento, la zona più colpita sembra essere quella del Ragusano, con due trombe d’aria registrate a Modica, insieme a una violenta burrasca con pioggia e grandine. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, ma non risultano feriti. «Alberi divelti, manufatti che hanno subito danni alle coperture, tetti scoperchiati e tegole portate via dal forte vento – fa un resoconto la sindaca Maria Monisteri sul suo profilo Facebook – In particolare in contrada Pirato Cava Maria, dove si sono abbattute due trombe d’aria nel primissimo pomeriggio di oggi. La forte pioggia e la violenta grandinata su Modica hanno anche costretto all’unico senso di marcia su via Nazionale, da Modica bassa alla Sorda». A Marzamemi, nel Siracusano, un uomo è stato colpito da un fulmine, mentre si trovava su un pontile per verificare la posizione di alcune barche. Rianimato dal personale del 118, è stato trasferito nell’ospedale Umberto I di Siracusa. Ma in tutta la provincia la situazione è di allerta, tra pioggia e della grandine. Fenomeni che stanno interessando tutta l’Isola in maniera sparsa, andando dal semplice acquazzone estivo a situazioni di allerta. Nel Catanese, nonostante la situazione sia sotto controllo, sull’Etna negli ultimi due giorni sono stati soccorsi sette escursionisti che, sorpresi dal maltempo, avevano perso il sentiero. Rischiano serie conseguenze, non essendo adeguatamente vestiti ed equipaggiati. Sui social network, intanto, circolano le foto dei cittadini stupiti di vedere la cima del vulcano imbiancata – di grandine – in pieno agosto.