Alessandro Porto è il nuovo capo di gabinetto vicario dell’assessorato regionale Energia e Ambiente

«Continuerò a occuparmi delle necessità della mia terra, valorizzandone le potenzialità e le eccellenze». Sono state queste le intenzioni espresse da Alessandro Porto dopo la nomina a capo di gabinetto vicario per l’assessorato regionale all’Energia e all’Ambiente. Assessore del comune di Catania nella giunta dell’ex sindaco Salvo Pogliese, era stato defenestrato con un messaggio ricevuto sul cellulare a novembre del 2021. Per le ultime elezioni regionali, candidato nella lista Popolari e Autonomisti, è risultato il primo dei non eletti. Adesso, per lui è arrivato l’incarico di capo di gabinetto vicario dell’assessore Giovanni Di Mauro. «Per questa nuova opportunità che da oggi inizio – ha voluto sottolineare Porto – devo ringraziare il fondatore dell’Mpa Raffaele Lombardo e l’assessore Di Mauro che mi ha voluto al suo fianco».