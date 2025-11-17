Alcamo, si schianta contro l’auto dei carabinieri: sullo scooter elettrico due chili di cocaina

17/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Due chili di cocaina trasportati con uno scooter elettrico ad Alcamo, in provincia di Trapani. Il 65enne non si è fermato all’alt dei carabinieri e, nel tentativo di fuggire, si è schiantato contro l’auto dei militari. L’uomo è poi stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

La cocaina sullo scooter elettrico ad Alcamo

I carabinieri della compagnia di Alcamo (in provincia di Trapani) hanno arrestato un uomo di 65 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso di controlli alla circolazione stradale, i militari hanno intimato l’alt all’uomo che era alla guida del mezzo a due ruote. A quel punto, il 65enne che viaggiava su un motorino elettrico, non si sarebbe fermato ma avrebbe tentato di fuggire.

L’incidente con l’auto dei carabinieri

Nel tentativo di fuggire all’alt dei militari, il 65enne si è schiantato contro l’auto dei carabinieri. Quando è stato fermato, l’uomo è stato perquisito. Così l’uomo è stato trovato in possesso di circa due chili di cocaina. Una quantità di sostanza stupefacente che, se immessa nel mercato illegale, avrebbe fruttato oltre 300mila euro di guadagni illeciti.

