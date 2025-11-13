Trapani: due arresti per spaccio. Trovato 1 chilo di cocaina

Sono stati arrestati due uomini di 37 e 31 anni, a cui hanno trovato 1 chilo di cocaina, crack e armi clandestine. Durante un servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri di Trapani hanno eseguito delle perquisizioni nel rione popolare Cappuccinelli della città.

I carabinieri e la guardia finanza durante hanno dunque trovato oltre 1 chilo di cocaina, circa 50 grammi di crack. Inoltre, hanno recuperato anche una pistola con matricola abrasa provvista di silenziatore con sette munizioni calibro 9, soldi in contanti, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Tutta le sostanze stupefacenti e i locali adibiti a piazza di spaccio sono stati posti sotto sequestro. Gli uomini dell’arma, dopo aver cinturato le palazzine interessate, hanno fatto ingresso con l‘ausilio dei vigili del fuoco. Proprio questi ultimi, infatti, hanno aperto la grata posta all’esterno della porta blindata. Poi con l’unità cinofila hanno perquisito l’appartamento comprese le aree comuni condominiali, grazie al quale hanno trovato 1 chilo di cocaina.

Proprio durante l’ispezione del terrazzo dello stabile, all’interno di un vano tecnico protetto da una grata in ferro, i carabinieri hanno rinvenuto il materiale poi sottoposto a sequestro. I locali sono riconducibili a 3 soggetti locali e uno straniero residente in città da diversi anni. A seguito degli atti di rito uno degli arrestati è stato condotto presso la casa circondariale di Trapani. L’altro è finito agli arresti domiciliari, misure che sono state confermate anche all’esito dell’udienza di convalida.