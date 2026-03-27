Ancora violenza all’interno del Pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania, dove la polizia di Stato ha arrestato un 19enne per lesioni personali ai danni di personale sanitario. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si era presentato nella struttura in evidente stato di ubriachezza. Dopo essere stato visitato e successivamente dimesso, non avrebbe accettato la decisione del medico, dando in escandescenze. Il 19enne ha iniziato ad alzare la voce fino ad arrivare all’aggressione fisica, colpendo il sanitario con un pugno al volto.

L’aggressione e l’intervento della polizia

Il medico, sorpreso dalla reazione violenta, ha immediatamente allertato la sala operativa della questura. Nel frattempo, il giovane ha tentato di allontanarsi, ma è stato rintracciato poco dopo dagli agenti della squadra Volanti, intervenuti sul posto. I poliziotti lo hanno individuato in un altro padiglione dell’ospedale e lo hanno fermato. Durante il controllo, il 19enne ha cercato di giustificarsi, ma le sue parole sono risultate confuse a causa dello stato di alterazione. Alla luce di quanto accaduto, il giovane è stato arrestato con l’accusa di violenza e lesioni nei confronti di personale sanitario. Soltanto alcuni giorni fa un uomo aveva aggredito un infermiere.