Messina, aggredisce guardie giurate in ospedale: ai domiciliari un 20enne

Ha aggredito due guardie giurate nell’ospedale Piemonte di Messina. Per questo è stato arrestato un 20enne dagli agenti delle volanti che sono intervenuti nella struttura sanitaria dopo una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza (112). Chi ha chiamato, ha parlato di una persona che stava dando in escandescenze all’interno dell’ospedale. Una volta arrivati sul posto, i poliziotti hanno appurato che il 20enne poco prima aveva aggredito due guardie giurate che erano intervenute, su richiesta di aiuto da parte del personale sanitario, in considerazione dello stato esagitato del giovane.

Nonostante la presenza dei poliziotti, il 20enne si sarebbe mostrato sempre più aggressivo e avrebbe continuato a scalciare anche contro gli agenti che poi lo hanno arrestato in flagranza del reato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato anche denunciato per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto disponendo i domiciliari per il 20enne.