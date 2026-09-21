Aeroporto di Catania e Comiso, partono le visite dei privati interessati

Foto di aeroporto di Catania su Facebook

Dopo le manifestazioni di interesse, prosegue la procedura di privatizzazione degli aeroporti di Catania e Comiso: da fine settembre partono le visite negli scali. Lo rende noto la società di gestione Sac, pronta a cedere il 51 per cento del capitale sociale ai privati. Sono 10 le realtà, anche internazionali, ammesse alla seconda fase, in cui potranno appunto visionare i due aeroporti. Vedendo di presenza infrastrutture, spazi e attività degli scali.

I prossimi passi della privatizzazione

Dopo l’ammissione e le visite, si passerà alla presentazione delle offerte non vincolanti entro il 12 novembre 2026. Proposte che saranno valutate da Sac, insieme a degli advisor, per poi procedere al termine per le offerte vincolanti. A quel punto, la procedura di privatizzazione sarà in dirittura d’arrivo, con l’individuazione del nuovo socio di maggioranza degli aeroporti di Catania e Comiso.