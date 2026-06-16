Foto di aeroporto di Catania su Facebook

Sono 14 le manifestazioni di interesse presentate alla Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, nell’ambito della procedura finalizzata alla cessione di una quota di maggioranza pari ad almeno il 51 per cento del capitale sociale. Le candidature, arrivate entro la scadenza fissata alle 23.59 di ieri, provengono da operatori economici italiani e internazionali interessati a partecipare al percorso di valorizzazione e sviluppo della società.

Al via la verifica dei requisiti

Secondo quanto comunicato dalla Sac, il numero delle richieste conferma l’interesse del mercato per il sistema aeroportuale siciliano e per le prospettive di crescita degli scali di Fontanarossa e Comiso, considerati strategici per la mobilità, il turismo e lo sviluppo economico dell’Isola. Nei prossimi giorni prenderà il via la fase di verifica della documentazione presentata e dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico. Al termine dell’istruttoria, i soggetti ammessi accederanno alle successive fasi della procedura.

Definite le regole della futura governance

Nella giornata di oggi si è inoltre svolta l’assemblea dei soci, durante la quale sono state individuate le regole di governance che resteranno in capo alla componente pubblica una volta completato il processo di privatizzazione. Le disposizioni saranno comunicate agli operatori che supereranno la prima fase di selezione. L’obiettivo dichiarato della società è quello di individuare un partner industriale qualificato capace di sostenere gli investimenti infrastrutturali, rafforzare la competitività degli aeroporti e accompagnarne la crescita nel lungo periodo.