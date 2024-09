Aci Catena: prova a nascondersi dietro un’auto, poi consegna la cocaina ai carabinieri

Ha provato a nascondersi dietro un’auto parcheggiata, ma poi ha deciso di consegnare lui stesso ai carabinieri le sette dosi di cocaina che aveva con se. Per questo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 38enne di Aci Catena, in provincia di Catania.

Sono stati i militari a notare il 38enne, già noto alle forze dell’ordine per pregresse vicissitudini giudiziarie, a bordo di uno scooter in via Stocchi proprio mentre tentava di nascondersi dietro un’auto parcheggiata. Vistosi scoperto, l’uomo ha deciso di consegnare sette dosi di cocaina. All’interno della tasca dei pantaloni poi i militari hanno trovato 120 euro, una somma che è stata ritenuta provento dell’attività di spaccio.