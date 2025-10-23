Foto pagina Facebook

Il parroco della chiesa del Carmine a Gela, don Nunzio Samà, è stato accoltellato questa mattina. Il religioso è stato ferito di striscio all’addome da un uomo. Il prete, che era in chiesa, è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Vittorio Emanuele per accertamenti ma non è in pericolo di vita. L’aggressore è ricercato dai carabinieri che hanno avviato indagini. Il sacerdote non è in pericolo di vita.