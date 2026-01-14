Un incidente – con il tamponamento tra un’auto e un mezzo pesante – sta causando rallentamenti al chilometro 35,300 dell’autostrada A19 Palermo-Catania, nei pressi di Termini Imerese, nel Palermitano. Lo rende noto Anas, comunicando che, nell’impatto, sono state danneggiate le barriere di sicurezza. Gli operai sono dunque al lavoro per ripristinare il tratto e rimuovere i mezzi coinvolti nell’incidente. Sul posto anche Polstrada e 118.