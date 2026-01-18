Si ferma sull’A19 per recuperare la valigia caduta dall’auto e muore investito

Incidente sull’autostrada PalermoCatania nella zona dello svincolo Irosa. Un uomo che stava viaggiando con l’auto in direzione di Catania ha perso uno dei bagagli che si trovava sul porta pacchi. È sceso dalla vettura per cercare di recuperare la valigia ed è stato falciato da un altro automobilista. È stato lo stesso investitore a chiamare i soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale. Il tratto dell’autostrada è chiuso.

