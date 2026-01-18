Incidente sull’autostrada Palermo–Catania nella zona dello svincolo Irosa. Un uomo che stava viaggiando con l’auto in direzione di Catania ha perso uno dei bagagli che si trovava sul porta pacchi. È sceso dalla vettura per cercare di recuperare la valigia ed è stato falciato da un altro automobilista. È stato lo stesso investitore a chiamare i soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale. Il tratto dell’autostrada è chiuso.