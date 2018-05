Si sono giocatele gare che hanno visto impegnate le squadre siciliane di basket.

Serie A2

Consultinvest Bologna-Fortitudo Agrigento 85-68 Parte male l’avventura ai play off della squadra di coach Ciani, sconfitta in Emilia con un netto divario. Primo strappo dei padroni di casa, poi i biancazzurri reagiscono con Williams ed Evangelisti e trovano il primo sorpasso sul 10-11. Ambrosin trova la tripla per il +3 agrigentino, poi gli emiliani mettono il turbo e chiudono il primo quarto sul 22-16. Nella seconda frazione i padroni di casa trovano il +10 in pochi minuti (30-20), poi proseguono nella loro fuga e Chillo su assist di Cinciarini fa il 47-28 a metà gara. Al rientro sul parquet, il vantaggio dei felsinei è già rassicurante, ma i biancoblu continuano a macinare gioco e arrivano alla terza sirena sul 68-49. Ultimo quarto utile solo ai fini statistici, Agrigento non riesce a rientrare in partita e Bologna si limita a controllare e gestire ritmi e vantaggio.

De’ Longhi Treviso-Pallacanestro Trapani 89-87 d.t.s. Serve un overtime alla squadra trevigiana per avere la meglio sulla formazione granata in gara1 degli ottavi dei play off. Ritmi alti già nei primi minuti, ma le percentuali al tiro restano basse. Nonostante questo, la De’ Longhi scalda presto la mano e con Lombardi comincia a creare un discreto gap, prima +7 e poi +5. Prima della sirena ci pensa Swann a incrementare il divario con due triple e dopo dieci minuti il tabellone recita 23-14. Nel secondo periodo, i veneti provano ad allungare, ma i siciliani accorciano leggermente prima di essere rispediti indietro. Treviso vola sul +14 e dopo un time out Trapani reagisce con Ganeto per il 46-37 a metà gara. Al rientro in campo sono i trapanesi a prendere le redini del gioco e con Jefferson e Viglianisi trovano anche il primo vantaggio sul 50-52. Antonutti pareggia i conti e a questo punto la gara si svolge praticamente punto a punto, con il contropiede di Swann che vale il 61-61 alla terza sirena. Nell’ultimo quarto, i padroni di casa trovano un parziale di 6-1 per il momentaneo +5, ma la squadra di Parente reagisce e trova i punti pesanti di Bossi, abile a tenere a contatto i suoi. Treviso perde Fantinelli per infortunio ma ciononostante è avanti di tre a venti secondi dalla fine quando Jefferson si inventa una tripla dalla distanza che vale il pareggio a quota 80. Si va ai supplementari, dopo lo stesso Jefferson porta avanti i suoi con una bomba. Treviso reagisce con i canestri di Musso che regala il vantaggio ai suoi con l’89-87 definitivo, prima che il tentativo da tre di Jefferson nel finale si infranga sul ferro.

Serie A1 femminile

Umana Reyer Venezia-Virtus Eirene Ragusa 55-56 Dopo essere stata per due volte in svantaggio e avere riportato in entrambe le occasioni la serie in parità, Ragusa compie l’impresa espugnando il PalaTaliercio e conquistando il pass per la finale scudetto contro il Famila Schio. La gara è molto tirata e, dopo un primo vantaggio siciliano, sono le padrone di casa a portarsi avanti. Ndour, Consolini e Formica completano un parziale di 0-9 trovando il momentaneo 9-13 e la Passalacqua chiude il primo quarto sul 13-16. Dotto, Kacerik e Ruzickova trovano il pari a quota 21, poi la Reyer prova a scappare, ma la Passalacqua resta a contatto e all’intervallo il punteggio è di 31-29. Al rientro sul parquet, le iblee si riportano avanti, poi Williams si mette in proprio e con Carangelo firma il +9 veneto. A questo punto, controparziale di 0-9 e nuova parità a quota 42, ma alla sirena le orogranata sono davanti per 45-44. L’ultimo quarto vede un avvio fiammante di Venezia che vola sul 55-46. Poi le padrone di casa non segnano più e subiscono la rimonta delle biancoverdi, con i canestri di Hamby, Ndour e Spreafico per il definitivo 55-56.