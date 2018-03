Dieci furti nel Ragusano, riusciti o tentati, da parte di una coppia di fidanzati, lui di Ragusa e lei di Gela. La squadra mobile iblea ha arrestato Angelo Grasso e Salvatrice Trubia.

La vicenda inizia con una segnalazione nel mese di maggio 2017, da parte di un cittadino ragusano in villeggiatura a Marina di Ragusa, per aver subito un furto nell’abitazione estiva in pieno giorno. Non essendo la prima denuncia di furto nella zona, la polizia avvia le indagini usufruendo delle telecamere di sorveglianza. Grazie ad esse, gli investigatori riescono a risalire all’identità dei due soggetti. Grasso, 25 anni e pregiudicato, era già noto alle forze dell’ordine. È stato quindi facile per la polizia risalire alla sua identità. Più difficile per la donna, 29enne di Gela: determinante la targa del veicolo utilizzato per i colpi.

Dopo ricerche approfondite si è riusciti a capire la loro strategia: ovvero studiare le abitudini delle vittime per poi colpire. Tutto ciò senza destare sospetti essendo una coppia di fidanzati. Da qui deriva il nome dell’operazione Bonnie & Clide. Dopo aver avuto la certezza del veicolo da loro utilizzato, iniziano le intercettazioni telefoniche, raccogliendo le prove utili ad arrestarli. Nonostante la cautela della coppia, alcuni errori gli sono stati fatali. Sono stati ricostruiti dieci furti riusciti o tentati, oltre all’utilizzo inappropriato di carte di credito e bancomat. Nel periodo natalizio hanno colpito a Comiso ma sono stati subito dopo fermati dalla polizia in territorio di Vittoria.