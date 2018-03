La procura di Siracusa ha aperto un'indagine sulla vicenda della riattivazione del poligono di tiro di Punta Izzo e ha acquisito dalla Soprintendenza la documentazione relativa al progetto. Sono queste le ultime importanti novità relative al tratto della costa augustana che, da più di un secolo, è soggetto a vincolo militare e che, fino ai primi anni Novanta, è stato utilizzato come area per le esercitazioni della Marina e delle altre forze armate italiane e della Nato. Oggi, il poligono di Punta Izzo risulta inattivo ma ciò nonostante l’intero promontorio continua a essere negato alla comunità. Il sito non è mai stato bonificato né messo in sicurezza.

Un'altra novità riguarda l'ammissione da parte della Soprintendenza del fatto che i «lavori di messa in sicurezza», che avevano previsto la chiusura degli accessi principali e la realizzazione di una recinzione, erano parte integrante del progetto di demolizione e ricostruzione del poligono. Infatti, in una nota trasmessa dall'ente agli attivisti, che avevano presentato un esposto a ottobre, si dice che i lavori sono stati autorizzati con una nota del luglio del 2013. La stessa con la quale è stato dato il via il progetto di riattivazione, precedentemente approvato dal comitato misto paritetico della Regione. «L'esecuzione delle opere di messa in sicurezza - commenta a MeridioNews l'attivista del comitato di coordinamento Punta Izzo Possibile, Gianmarco Catalano - attesterebbero l’avvio dei lavori di realizzazione del progetto della Marina militare. Tale circostanza, tenuto conto dell’eventualità che gli interventi proseguano e vengano portati a compimento, rischia di aggravare le conseguenze già dannose dovute alla messa in sicurezza, a causa della alterazione dei luoghi che ne è derivata, in aperta violazione dei vincoli paesaggistici apposti nell’area».La riattivazione del poligono si era fatta concreta già con la conferma del ministero della Difesa che parlava di «demolizione e ricostruzione per le forze armate con il rifacimento della strada di accesso e la realizzazione del piazzale antistante». Con la Soprintendenza aveva dato, appunto, la necessaria autorizzazione paesaggistica. «Questo significa - continua Catalano - che, come avevamo sospettato dal primo momento, con quelle opere era già cominciata la realizzazione del progetto di riattivazione».