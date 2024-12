Zafferana Etnea, sventato il furto con spaccata di un bancomat

Screenshot da Google Maps

Altro furto di un bancomat, stavolta però sventato. La notte scorsa a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, alcuni ladri hanno tentato di rubare l’atm (cioè lo sportello automatico) della Banca Agricola Popolare di Ragusa di via Garibaldi. Diversamente da quanto successo negli ultimi mesi, però, stavolta il furto non è stato finalizzato. Arrivati sul posto dopo aver sentito rumore di cingoli, infatti, i carabinieri sono riusciti a mettere in fuga i ladri, che hanno abbandonato sul posto un camion e un escavatore che stavano scaricando dal mezzo pesante. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi del caso e stanno indagando per risalire ai responsabili del tentato furto. Alcuni giorni fa la polizia di Lentini, in provincia di Siracusa, ha sgominato una banda che portava a termine furti simili soprattutto nel Calatino – cioè l’hinterland di Caltagirone – e che aveva la sua base operativa nelle campagne di Carlentini.