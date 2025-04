Francofonte, un 22enne è stato fermato per l’omicidio del 17enne Nicolas Lucifora

Un 22enne è stato fermato stanotte dai carabinieri per l’omicidio di Nicolas Lucifora, commesso la notte tra il 19 e il 20 aprile 2025, a Francofonte, in provincia di Siracusa. Le indagini hanno consentito, attraverso l’analisi dei filmati di videosorveglianza, testimonianze e il sopralluogo sul luogo dell’evento, di ricostruire la dinamica dell’omicidio e individuare il presunto assassino.

Il delitto è avvenuto all’esterno di un locale molto frequentato dai giovani del luogo, nella cosiddetta via dei pub. Nel corso del sopralluogo è stato trovato e sequestrato il coltello a scatto con cui è stato colpito e ucciso il 17enne. Il movente della lite è in corso di accertamento, ma secondo una ipotesi investigativa, sarebbe avvenuto per futili motivi, dopo un abuso di alcool che avrebbe alterato le condizioni psicofisiche di vittima e aggressore. Il 17enne è caduto a terra in una pozza di sangue e, nonostante, il rapido intervento dei soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare.

L’omicidio Lucifora è l’ennesimo evento violento che si registra a Francofonte, Comune noto per la coltivazione dell’arancia rossa. Nei giorni scorsi, sempre i carabinieri, hanno arrestato cinque persone tutte accusate di tentato omicidio, detenzione di armi e ricettazione nell’ambito di una faida tra due bande rivali.