Operaio cade da un’impalcatura  a Portopalo, trasferito in elisoccorso al Cannizzaro

Un incidente sul lavoro si è verificato stamane a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. La vittima è un operaio di 50 anni, originario del Catanese, che è stato soccorso e trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Le indagini sono condotte dalla polizia di Siracusa che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. Dalle prime informazioni sembra che il 50enne sia precipitato da una impalcatura, presumibilmente al servizio di alcuni pescherecci. Il 50enne è stato soccorso da altri operai che hanno prestato all’uomo le prime cure ma, per via delle sue condizioni, si è reso necessario il trasferimento in ospedale.