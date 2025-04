Controlli a Catania: riattivate sei slot machine sotto sequestro, 76mila euro di multa

Gli agenti della squadra amministrativa della polizia di Catania hanno effettuato un controllo mirato all’interno di una sala giochi nel quartiere San Cristoforo, già da tempo sotto osservazione per fenomeni di illegalità diffusa. Durante l’intervento, i poliziotti hanno scoperto che il titolare del locale aveva arbitrariamente rimosso i sigilli apposti in precedenza su sei slot machine, che erano state sottoposte a sequestro amministrativo per violazioni della normativa. Gli apparecchi, nonostante il provvedimento, risultavano nuovamente in funzione e accessibili alla clientela. Per le gravi irregolarità accertate, sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 76mila euro. Il titolare è stato inoltre denunciato per il reato di violazione di sigilli.