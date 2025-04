Ladro recidivo di auto, mentre aspetta il verdetto del giudice torna a rubare

Foto generata con IA

Dopo essere stato arrestato dai carabinieri a Licodia Eubea, in provincia di Catania, per il furto di un fuoristrada ed essere stato rilasciato in attesa di giudizio, un 34enne dopo poche ore è stato nuovamente arrestato a Palagonia. In questo caso per un furto compiuto a Militello Val di Catania di un’altra auto dopo che il localizzatore gps ha permesso al proprietario di individuare la posizione del mezzo e di guidarvi i carabinieri. L’uomo deve anche rispondere di tentativo di estorsione.

Al loro arrivo i militari hanno infatti trovato il 34enne mentre agitava una roncola contro il proprietario dell’auto chiedendogli 2.000 euro per la restituzione della vettura. Il malvivente è stato bloccato e condotto presso il carcere di Caltagirone. All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il 34enne è stato posto agli arresti domiciliari.