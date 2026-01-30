Annunciate due nuove rotte dall’aeroporto di Catania con la compagnia Wizz Air: si tratta delle capitali Tirana (Albania) e Podgorica (Montenegro). Con i biglietti in vendita da oggi, i nuovi voli sono previsti da maggio 2026. Il collegamento per Tirana partirà il 4 maggio, con 4 voli a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica). Mentre per Podgorica si partirà dal 5 maggio, con 3 voli a settimana (martedì, giovedì e sabato). Con le nuove destinazioni e un terzo aero aggiunto, Wizz Air consolida la base di Catania e Comiso arrivando 21 rotte internazionali. Ma anche, secondo i numeri diffusi dalla compagnia, 40 posti di lavoro diretti e oltre 350 nell’indotto locale.

«Queste nuove connessioni non sono solo aggiunte al network, ma ponti strategici verso mercati in forte espansione, che rafforzano il ruolo di Catania come base mediterraneo d’eccellenza», commenta Salvatore Gabriele Imperiale, manager della comunicazione di Wizz Air. «Un traguardo di grande rilevanza per il sistema aeroportuale della Sicilia orientale. Con un impatto positivo sul territorio e le imprese», aggiungono Anna Quattrone e Nico Torrisi, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Sac.