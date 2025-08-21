Vucciria, scippano la borsa a una ragazza ma la polizia li rintraccia con il gps

Ancora un furto alla Vucciria, a Palermo. Dove una ragazza è stata sorpresa alle spalle, in via Meli, da due giovani che le hanno scippato la borsa, per poi allontanarsi a bordo di uno scooter. Non essendo di certo i primi, però, in quella zona, al centro delle cronache per settimane per i furti e le aggressioni a cittadini e turisti, non hanno fatto i conti con i maggiori controlli e presidi delle forze dell’ordine. È così che i poliziotti poco distanti hanno subito potuto seguire il gps del telefono della ragazza, dentro la borsa rubata, ritrovando i due nel quartiere Ballarò. Avevano ancora la borsa, ma non il cellulare, che era già stato consegnato a un cittadino straniero della zona. È stato ritrovato nel suo alloggio, nascosto dentro a un mobile. Il contenuto della borsa è stato restituito alla ragazza, mentre i due sono stati arrestati per furto e il cittadino straniero denunciato per ricettazione.