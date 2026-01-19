Allerta meteo rossa per domani sulla Sicilia orientale. A diramare l’avviso è la Protezione civile regionale. L’allerta rossa riguarda le province di Enna, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. Allerta arancione, invece, sull’intero versante centro-occidentale dell’Isola. «Previste precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati», si legge. Le piogge saranno «sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente moderati».

Nuova ordinanza del sindaco di Catania

A Catania il sindaco Enrico Trantino ha firmato una nuova ordinanza. Con il documento si dispone la chiusura di scuole di ogni ordine e grado e di tutte le attività commerciali, ad eccezione di quelle di pubblica necessità. Chiusi anche il giardino Bellini, cimiteri, parchi comunali, impianti sportivi, musei, biblioteche e mercati storici e rionali. Sospesi eventi e manifestazioni su tutto il territorio.

I cittadini sono invitati a limitare gli spostamenti, riducendo l’uso dell’auto ed evitando ciclomotori e sottopassi. Scatta anche la chiusura al traffico nelle zone costiere, in particolare lungo il lungomare e nelle aree a rischio. Obblighi di messa in sicurezza per cantieri e dehors, con l’invito a seguire gli avvisi meteo e di protezione civile.