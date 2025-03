Catania-Roma, volo urgente per salvare la vita a una bimba di due anni

Una bimba di due anni in pericolo di vita è stata trasportata d’urgenza da Catania a Roma con un Falcon 900 del 31esimo stormo dell’aeronautica militare. La piccola, in gravissime condizioni di salute e ricoverata presso l’azienda ospedaliero-universitaria G. Martino di Messina, necessita di cure specialistiche immediate. Il trasferimento con il velivolo dell’aeronautica si è reso necessario per consentirle di raggiungere l’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Arrivata in ambulanza all’aeroporto Fontanarossa di Catania, la bimba è stata imbarcata intorno alle 12, accompagnata da un familiare e costantemente assistita da un’equipe medica. Il Falcon 900 è atterrato all’aeroporto militare di Ciampino dopo circa un’ora di volo. Ad attenderla un’ambulanza del Bambino Gesù, che l’ha subito trasferita per le cure necessarie. Il volo, richiesto dalla prefettura di Messina e autorizzato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, è stato disposto e coordinato dalla sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea, che gestisce 24 ore su 24 i trasporti sanitari urgenti con velivoli sempre pronti in diverse basi del Paese.