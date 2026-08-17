Etna, nuove limitazioni ai voli all’aeroporto di Catania

foto di Cisal Catania

L’attività eruttiva dell’Etna torna a incidere sull’operatività dell’aeroporto di Catania dove possono arrivare cinque aerei ogni ora. A comunicarlo è la Sac, la società di gestione dello scalo etneo.

Cinque voli in arrivo ogni ora all’aeroporto di Catania

A causa dell’attività eruttiva dell’Etna, e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti ai settori B1 e B2. Sono limitate le attività di volo in arrivo pari a cinque aerei ogni ora, fino alle 14 di oggi lunedì 17 agosto. Nessuna restrizione in partenza.



I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.