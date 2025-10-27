Viveva in casa con 25 cani. Interviene il comune di Sciacca

In casa con 25 cani e scatta la denuncia. È successo a Sciacca (Agrigento), in cui il sindaco ha ordinato il prelievo degli animali e il trasferimento in apposite strutture. La situazione andava avanti da diverso tempo. Più volte, infatti, era stata oggetto di proteste e lamentele da parte dei vicini di casa della proprietaria dell’appartamento. Gli animali erano in precarie condizioni igienico sanitarie. L’intervento di sgombero è stato effettuato dagli accalappiacani del comune assistiti dagli agenti dalla polizia municipale e in collaborazione con i carabinieri della compagnia di Sciacca.

Altre volte in passato, quando le autorità avevano provato ad intervenire, la signora che stava in casa con 25 cani aveva opposto resistenza. La stessa cosa ha tentato di fare anche oggi, ma stavolta l’operazione è stata portata regolarmente a termine. I cani sono stati trasferiti nei canili con i quali il comune di Sciacca è convenzionato, dove saranno sottoposti a controlli clinici e veterinari. «Si è posto fine ad una condizione di assoluta invivibilità, incompatibile con qualsiasi principio di rispetto degli animali d’affezione», ha detto l’assessore al Randagismo Agnese Sinagra. «Situazioni così precarie – ha concluso – degenerano in veri e propri maltrattamenti, e il comune scongiurerà il ripetersi di situazioni simili».

