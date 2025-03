Vittoria, nella notte colpi di pistola contro un 28enne: arrestato il presunto autore

Colpi di pistola la scorsa notte a Vittoria, in provincia di Ragusa. Secondo quanto riporta Ragusah24.it, gli spari sono avvenuti intorno alle 3 in via Milano. Sempre secondo quanto riporta la testata locale, sembra che un’auto si sia fermata davanti all’abitazione di un 30enne e che il guidatore abbia suonato alcuni colpi di clacson. Pare che quando l’uomo è uscito l’altra persona avrebbe sparato un primo colpo: a questo punto la vittima avrebbe tentato di scappare, l’uomo l’avrebbe inseguito e gli avrebbe sparato contro altri quattro colpi. Secondo quanto riporta la testata ragusana, ci sarebbero state le urla di chi si è trovato ad assistere alla scena. La vittima – G. E., 28enne di Vittoria – sarebbe stata raggiunta da alcuni colpi alle braccia, ma non si sa ancora quanti: dopo essere stata portata all’ospedale Guzzardi di Vittoria, è stata operata al Giovanni Paolo II di Ragusa, dove si trova ricoverata. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Pare che i due si conoscessero, ma il movente dell’accaduto è ancora sconosciuto.

Aggiornamento

È stato arrestato il presunto autore degli spari: B. G. le iniziali. Avrebbe 30 anni e sarebbe già noto alle forze dell’ordine, che l’hanno rintracciato e identificato. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Agi, quando il 30enne è stato arrestato avrebbe avuto addosso l’arma che avrebbe usato per ferire il 28enne: una pistola a salve modificata per sparare cartucce, quindi illegalmente detenuta. L’uomo è stato portato in carcere a Ragusa. Sull’episodio indagano la polizia e i carabinieri, con il coordinamento della procura di Ragusa: l’accusa più grave è tentato omicidio aggravato, ma al 30enne sarebbero contestati anche reati in violazione delle norme in materia di armi.