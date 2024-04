Stupro di gruppo a Palermo: la vittima minacciata e sequestrata da un giovane e da sua madre

Minacciata con un coltello, trascinata dentro un’abitazione nel rione palermitano di Ballarò, mentre era in compagnia del suo fidanzato. È quanto ha raccontato ai carabinieri la 20enne che a luglio è stata violentata da sette ragazzi in un cantiere abbandonato nella zona del Foro Italico a Palermo. Secondo quanto è stato ricostruito finora, ad aggredire la ragazza sarebbero stati un giovane denunciato per un’altra violenza – di cui la vittima ha fatto il nome durante le deposizioni e che risulta indagato – e la madre di quest’ultimo. Una minaccia e un gesto che, forse, avrebbero avuto come obiettivo quello di costringere la ragazza a ritrattare le accuse.

Il fidanzato della giovane, secondo il suo stesso racconto, sarebbe stato immobilizzato. Quando è riuscito a liberarsi, è corso dai carabinieri dove, dopo un po’, sono arrivati anche la ragazza e i due aggressori. I carabinieri stanno ancora indagando per ricostruire la vicenda e stanno analizzando le immagini registrate da diverse telecamere di videosorveglianza della zona. Per lo stupro di gruppo di luglio è già stato condannato con rito abbreviato a otto anni e otto mesi l’unico minorenne del gruppo. Il 19 aprile è in programma l’udienza preliminare nei confronti degli altri sei ragazzi accusati dello stupro di gruppo.