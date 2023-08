Palermo, violenza sessuale di gruppo: arrestati sette giovani

Sono sette in tutto i giovani arrestati con l’accusa di essere i responsabili di uno stupro di gruppo avvenuto a Palermo la notte del 7 luglio. Tre maggiorenni e un minorenne sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri di piazza Verdi del capoluogo e sono finiti in carcere. Altri tre presunti complici erano già stati arrestati giovedì 3 agosto. Tutti sono indagati per il reato di violenza sessuale di gruppo. Stando a quanto ricostruito finora nel corso delle indagini, che sono portate avanti dai carabinieri, è stato possibile ricostruire che, la sera del 7 luglio, gli indagati avrebbero abusato sessualmente di una giovanissima donna palermitana. La ragazza ubriaca sarebbe stata portata in un’area isolata del centro città e lì sarebbe stata violentata a turno da alcuni dei ragazzi. È stata la vittima a denunciare tutto.