Messina, danneggiata condotta idrica Fiumefreddo. Statale invasa dall’acqua

L’acquedotto Fiumefreddo, nel territorio compreso tra Itala e Capo Alì in provincia di Messina, è stato danneggiato trasformando la strada statale 114 in un fiume d’acqua. Dietro il danneggiamento, secondo quanto reso noto dal sindaco di Messina Federico Basile, ci sarebbero i lavori per il passaggio della linea elettrica a servizio dei cantieri per il raddoppio ferroviario tra Fiumefreddo di Sicilia e Giampilieri. Ad eseguire i lavori l’Enel. « Siamo sui luoghi per attivare immediatamente gli interventi di riparazione della condotta per i danni causati – scrive Basile in un post Facebook –. Chiederemo i dovuti riscontri a chi di dovere». Il sindaco ha anche postato un video nel quale si vede una colonna d’acqua alta diversi metri. Il traffico è stato bloccato.