Furto con spaccata in negozio Swarovski a Palermo. Indaga la polizia

Furto con spaccata all’alba di stamane a Palermo, in via Ruggero Settimo. I ladri hanno preso di mira il negozio Swarovski Store. Sono entrati e hanno portato via numerosi oggetti. Il bottino è da quantificare. Le indagini sono condotte dalla polizia, che ha eseguito i rilievi. Sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza non solo del negozio ma anche della zona.