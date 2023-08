Foto di Pixabay

Violenza di gruppo a Palermo, torna in carcere anche il minorenne

Torna in carcere il minorenne accusato, insieme ad altri sei ragazzi, della violenza di gruppo ai danni di una 19enne avvenuta il 7 luglio scorso a Palermo. Secondo quanto si apprende si tratterebbe di un aggravamento della misura cautelare che nei giorni scorsi il giudice per le indagini preliminari gli aveva revocato, affidandolo a una comunità e sostenendo che il giovane avesse compiuto una «rivisitazione critica» del suo comportamento, è stato lui infatti ad ammettere di aver violentato la ragazza.

Il ragazzo all’epoca dei fatti minorenne, accusato di aver partecipato allo stupro di gruppo, al Foro Italico, a Palermo, aveva infatti confessato davanti al gip del tribunale per i minorenni Alessandra Puglisi. La sua confessione aveva portato alla scarcerazione a al trasferimento in comunità. Contro il provvedimento di scarcerazione aveva presentato ricorso la Procura per i minorenni.