Foto di carabinieri su Facebook

È stato trovato ubriaco mentre minacciava l’ex compagna di portarle via la figlia minorenne. È quanto accaduto a Villafranca Tirrena, nel Messinese, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 47enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. L’intervento è scattato dopo la segnalazione della donna, preoccupata per la presenza dell’ex compagno e per il ripetersi di episodi di violenza.

L’intervento dei carabinieri

Il comandante della Stazione di Villafranca Tirrena è intervenuto immediatamente insieme ai militari della vicina stazione di Saponara. Una volta sul posto, i carabinieri hanno rintracciato il 47enne mentre si trovava in stato di ebbrezza e, secondo quanto ricostruito, stava minacciando l’ex compagna. Tra le minacce rivolte alla donna ci sarebbe stata anche quella di portarle via la figlia minorenne.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Considerata la situazione, i militari hanno proceduto all’arresto in flagranza dell’uomo. Al termine degli accertamenti è stato condotto nel carcere di Messina Gazzi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.