Polizia

Furti ad Ognina all’interno di almeno sei auto. Ladro seriale individuato e denunciato

16/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È stato individuato dalla polizia di Catania, l’uomo ritenuto responsabile di una serie di furti su auto in sosta, messi a segno tutti nella zona di Ognina. Il ladro seriale, un catanese di 42anni, ha preso di mira almeno sei vetture parcheggiate in diversi punti del quartiere. Residenti e turisti hanno denunciato i danni subìti al commissariato di Borgo Ognina. Dalle informazioni fornite dalle vittime dei furti e dei danneggiamenti, i poliziotti hanno avuto modo di acquisire elementi che si sono rivelati particolarmente utili per mettersi sulle tracce del ladro. Inoltre, hanno riscontrato un analogo modus operandi del ladro. Per commettere le sue azioni delittuose, infatti, il ladro ha mandato in frantumi i deflettori delle auto, utilizzando una pietra. In modo tale da accedere nell’abitacolo per arraffare effetti personali, documenti e oggetti di valore lasciati temporaneamente dai conducenti e dai passeggeri.

Qualche turista, prima di recarsi in aeroporto, ha parcheggiato l’auto sul lungomare con all’interno alcune valige che, al suo ritorno, non ha più trovato. L’attività investigativa dei poliziotti del Commissariato ha permesso di individuare il 42enne, già noto per i suoi numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza nei diversi posti in cui si sono registrati gli episodi, è stato possibile osservare l’uomo in azione. Pertanto, una volta rintracciato nella sua abitazione, il ladro è stato condotto negli uffici del commissariato dove è stato denunciato per furto aggravato.

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