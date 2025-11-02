Foto di Marta Silvestre

Incidente lungo la Catania-Siracusa, il sinistro nei pressi dello svincolo per Augusta

Un incidente stradale si è verificato, questo pomeriggio intorno alle 17, lungo l’autostrada Catania-Siracusa. Il sinistro – che ha coinvolto quattro automobili – si è registrato nei pressi dello svincolo per Augusta in direzione Siracusa. Sul posto sono presenti le squadre Anas insieme alle forze dell’ordine per la gestione della viabilità. Da segnalare anche l’intervento di un mezzo del 118. Lunghe code.

