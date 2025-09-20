Le immagini della rissa vicino corso Sicilia a Catania: 19enne in carcere per tentato omicidio

20/09/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Un 19enne è stato fermato a Catania con l’accusa di tentato omicidio aggravato per la lite nella zona di piazza Stesicoro che è finita a coltellate. Precisamente in via Carlo Felice Gambino, vicino a un esercizio di ristorazione, intorno a mezzogiorno del 17 settembre è intervenuta la polizia per una violenta rissa in corso: gli agenti hanno trovato un uomo armato di coltello e un altro ferito e sanguinante. Entrambi connazionali di origine straniera. Davanti ai poliziotti, l’aggressore avrebbe brandito l’arma da taglio e poi sarebbe scappato. La vittima invece è stata soccorsa e portata all’ospedale Garibaldi centro di Catania in codice rosso.       

Apprese le prime informazioni, sono iniziate le indagini e sono partite le ricerche dell’uomo che era scappato. Intanto, il coltello è stato recuperato subito nella grata di un tombino. I poliziotti, nel frattempo, hanno recuperato alcune immagini dei sistemi di videosorveglianza della zone e altre registrate da un passante. Attraverso l’analisi dei fotogrammi e la comparazione con gli archivi di polizia, gli agenti sono riusciti a identificare l’autore dell’accoltellamento. Mentre erano in corso le ricerche, però, il giovane si è presentato in questura raccontando di essere stato lui la vittima dell’aggressione con un coltello. All’interno del suo zaino, i poliziotti hanno trovato gli indumenti indossati durante l’accoltellamento, ancora sporchi di sangue.

La ricostruzione, effettuata attraverso l’analisi delle immagini, ha permesso di smentire la versione elusiva del giovane che, in realtà, è stato immortalato da una telecamera si mentre colpiva la vittima alla testa e al collo si mentre tentava di disfarsi del coltello buttandolo proprio in una grata metallica che si trova nei pressi di un esercizio commerciale. Nel corso delle indagini, è stata raccolta già in ospedale la testimonianza del ferito che ha raccontato agli inquirenti di essere stato accoltellato per futili motivi al termine di una violenta lite. La procura ha richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la convalida del provvedimento di fermo e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

