Rissa con accoltellamento nei pressi di corso Sicilia, l’aggressore si è costituito alla polizia

17/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

La caccia all’uomo è terminata. Secondo quanto risulta alla redazione di MeridioNews l’uomo che questa mattina ha accoltellato, al culmine di una rissa, un 21enne in via Felice Gambino, si è costituito alle forze dell’ordine. L’aggressore si è recato in via Ventimiglia nei locali della Squadra mobile. Gli agenti gli davano la caccia da alcune ore dopo quanto accaduto nei pressi di corso Sicilia, non distante da piazza Stesicoro. A fronteggiarsi, per cause ancora da chiarire, sono stati due uomini: entrambi di origine africana. Una lite a pietrate terminata con l’accoltellamento del 21enne, raggiunto da un colpo di machete alla testa. Il ferito è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi-Centro. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.

