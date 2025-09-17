Foto di Google Maps

Catania, lite nei pressi di piazza Stesicoro finisce a coltellate

17/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Una lite tra due persone è terminata con l’accoltellamento di un uomo. I fatti, come riporta LiveSicilia, si sono registrati questa mattina lungo via Carlo Felice Gambino, a Catania. L’arteria, non distante da piazza Stesicoro, è una parallela del più noto corso Sicilia. A prendere parte alla discussione sarebbero stati due uomini di origini africane. Dopo l’accoltellamento l’aggressore è fuggito ed è ricercato dalle forze dell’ordine. Il ferito, secondo le informazioni raccolte, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto Volanti della polizia.

Non distante dal punto in cui è avvenuto il diverbio di oggi, il 30 agosto scorso c’è stato l’omicidio del 40enne Alessandro Indurre. Il parcheggiatore abusivo accoltellato dopo una disputa con un altro guardiamacchine irregolare per la gestione degli stalli nell’area di un supermercato. l responsabile, il 37enne Habtom Hailu, di origini etiopi, venne fermato poche ore dopo il delitto. I carabinieri lo trovarono in via Aretusea, mentre cercava di lavarsi le mani ancora sporche di sangue a una fontanella pubblica. Il tema della sicurezza nel capoluogo etneo venerdì scorso è stato anche al centro della visita della commissione parlamentare antimafia. Durante i lavori sono stati ascoltati il sindaco Enrico Trantino e i massimi esponenti delle forze dell’ordine. Con loro anche il procuratore capo Francesco Curcio.

