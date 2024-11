C’è un video dell’ultimo colpo della banda del bancomat. Il malvivente: «Ce ne andiamo signora»

È stata una nottata movimentata quella vissuta da alcuni cittadini di Scordia, in provincia di Catania. Poco dopo le 5 un gruppo di malviventi è riuscito a portare via due due casse bancarie automatiche della filiale Unicredit di corso Vittorio Emanuele. L’azione delittuosa è stata organizzata nei minimi dettagli. Un camion, con ogni probabilità utilizzato per trasportare un escavatore, è stata posizionato all’altezza dell’incrocio con via Principe Amedeo. Una Fiat 500 bianca, invece, è stata utilizzata per la fuga imboccando via Tenente De Cristofaro. Le casse automatiche sono state caricate con l’escavatore su un vecchio furgone Fiat OM40, con il quale alcuni componenti del gruppo si sono dileguati.

Le ultime fasi del colpo sono state riprese da un balcone. Il video mostra i malviventi, tutti incappucciati. Uno di loro si sarebbe rivolto anche a una donna affacciata a un balcone con la frase «ce ne andiamo signora». L’assalto sarebbe durato circa 15 minuti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri mentre il FIAT OM40 è stato ritrovato, alcune ore dopo, in territorio di Francofonte, in provincia di Siracusa. Sul mezzo, risultato rubato, erano presenti le casse ormai svuotate. Sempre nella nottata di ieri, poco dopo le 3, un gruppo di malviventi ha assaltato, come modalità del tutto simili, una filiale della Banca Popolare di Ragusa a Mirabella Imbaccari. Centro, quest’ultimo, che dista circa 50 chilometri da Scordia. Non è chiaro al momento se ad agire possa essere stata la stessa banda. Soltanto poche settimane fa due banche erano state prese di mira a Vizzini, in provincia di Catania.