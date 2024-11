Torna la banda dei bancomat, colpi a Scordia e Mirabella Imbaccari. Indagini dei carabinieri

Alle 5.30 di mattina una banda di malviventi, a Scordia in provincia di Catania, è riuscita a portare via il bancomat dalla locale filiale Unicredit. Il gruppo, al termine del colpo, è scappato con due utilitarie e un autocarro, abbandonando in via Vittorio Emanuele un escavatore – utilizzato per mettere a segno il colpo – e un furgone. Gli investigatori hanno ritrovato l’autocarro in territorio di Francofonte, in provincia di Siracusa. A bordo c’era anche la cassa automatica ma senza denaro all’interno. Qualche ora prima, a Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania, un gruppo di malviventi ha portato via la cassa del bancomat della Banca Popolare di Ragusa. Anche in questo caso è stato utilizzato un escavatore. Sulle vicende indagano i carabinieri e non si esclude che il commando possa essere lo stesso. A metà ottobre un colpo simile si era registrato a Vizzini.