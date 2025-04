Palermo, scontro automobile-scooter in via Dante. Qualche ferita per il centauro

Foto di Sonia Sabatino

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 17.30 lungo via Dante, a Palermo. Coinvolta una Fiat Punto vecchio modello e uno scooter. Ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo del mezzo a due ruote. Il ferito, che indossava il casco, è rimasto a terra in attesa dell’ambulanza ma le sue condizioni non sono gravi. Ancora da accertare l’esatta dinamica del sinistro ma, secondo le prime informazioni, la responsabilità potrebbe essere riconducibile a chi era alla guida della macchina. Non si segnalano grosse ripercussioni al traffico.