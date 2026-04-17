Foto di carabinieri

Nei giorni scorsi, un 71enne si era recato in una struttura sanitaria di Viagrande per una visita oncologica quando, al termine dell’appuntamento, ha scoperto che la propria utilitaria, parcheggiata poco prima davanti all’istituto, era stata rubata. Immediata la chiamata al numero unico di emergenza 112, che ha consentito l’intervento dei carabinieri della stazione di Viagrande.

Le immagini e il ritorno del ladro

I militari hanno avviato subito le indagini, concentrandosi sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Dalle immagini è emerso che un uomo, arrivato a bordo di un’auto grigia, dopo essersi coperto il capo con un berretto con visiera, aveva aperto il veicolo della vittima e si era allontanato alla guida dello stesso, lasciando sul posto il mezzo utilizzato per arrivare. Poco dopo, però, il ladro è tornato sulla scena del crimine per recuperare la propria auto, indossando gli stessi abiti ripresi durante il furto.

Bloccato dopo l’inseguimento

A quel punto i carabinieri sono intervenuti immediatamente, bloccando il malvivente dopo un breve inseguimento. L’uomo, un 64enne catanese, è stato identificato e fermato. Nel corso della perquisizione del veicolo sono stati rinvenuti e sequestrati il cappello utilizzato durante l’azione e un paio di guanti in lattice, elementi ritenuti utili alle indagini.