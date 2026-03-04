Intervento dei vigili del fuoco in serata a Catania, lungo via Canfora all’angolo con via Matteo Renato Imbriani. L’arteria è stata temporaneamente interdetta alla circolazione per consentire le operazioni di messa in sicurezza di un edificio, dopo la caduta di alcuni calcinacci dalla facciata. Sul posto sono intervenute le squadre del comando provinciale che hanno transennato l’area e verificato le condizioni dello stabile, per scongiurare ulteriori distacchi di materiale. Lievi disagi alla viabilità nella zona durante le operazioni.