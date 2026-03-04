Catania, calcinacci da un palazzo in via Canfora: strada chiusa per la messa in sicurezza

04/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Intervento dei vigili del fuoco in serata a Catania, lungo via Canfora all’angolo con via Matteo Renato Imbriani. L’arteria è stata temporaneamente interdetta alla circolazione per consentire le operazioni di messa in sicurezza di un edificio, dopo la caduta di alcuni calcinacci dalla facciata. Sul posto sono intervenute le squadre del comando provinciale che hanno transennato l’area e verificato le condizioni dello stabile, per scongiurare ulteriori distacchi di materiale. Lievi disagi alla viabilità nella zona durante le operazioni.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Scossa di terremoto in Sicilia orientale, magnitudo tra 4.1 e 4.6
Leggi la notizia

Intervento dei vigili del fuoco in serata a Catania, lungo via Canfora all’angolo con via Matteo Renato Imbriani. L’arteria è stata temporaneamente interdetta alla circolazione per consentire le operazioni di messa in sicurezza di un edificio, dopo la caduta di alcuni calcinacci dalla facciata. Sul posto sono intervenute le squadre del comando provinciale che hanno […]

A una svolta le indagini sulla morte della donna rumena a Catania
Leggi la notizia

Intervento dei vigili del fuoco in serata a Catania, lungo via Canfora all’angolo con via Matteo Renato Imbriani. L’arteria è stata temporaneamente interdetta alla circolazione per consentire le operazioni di messa in sicurezza di un edificio, dopo la caduta di alcuni calcinacci dalla facciata. Sul posto sono intervenute le squadre del comando provinciale che hanno […]

Terremoto nel Catanese: i sindaci chiudono le scuole, danni a Ragalna
Leggi la notizia

Intervento dei vigili del fuoco in serata a Catania, lungo via Canfora all’angolo con via Matteo Renato Imbriani. L’arteria è stata temporaneamente interdetta alla circolazione per consentire le operazioni di messa in sicurezza di un edificio, dopo la caduta di alcuni calcinacci dalla facciata. Sul posto sono intervenute le squadre del comando provinciale che hanno […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 marzo 2026
di

Una settimana, la prima di marzo, da lunedì 2, splendida per molti segni zodiacali, con un oroscopo speciale. In particolare Pesci, Scorpione e Cancro. E, a seguire, anche l’Acquario, che si esprime con grande fantasia e si innamora. La Bilancia non si accontenta ma cerca ancora dell’altro, mentre i Gemelli diminuiscono la velocità. I Leone […]

Oroscopo settimanale dal 23 febbraio all’1 marzo 2026
di

Ultima settimana di febbraio, con un oroscopo che, da lunedì 23, ci porta al 1 marzo. Dominata dalla congiunzione tra Saturno e Nettuno nei gradi dell’Ariete. Ecco cosa ci dicono le stelle., nei consigli della nostra rubrica astrologica. Ariete La settimana dal 23 febbraio inizia con una Luna in Toro proprio davanti al vostro cielo […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze