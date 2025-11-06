I partiti della maggioranza si sono riuniti in un vertice a Palazzo dei Normanni, sede dell’Ars, a Palermo. Gli sviluppi che in queste ore interessano la cronaca politica siciliana vengono seguiti «con attenzione e senso di responsabilità, riponendo la massima fiducia nell’operato della magistratura e attendendo con rispetto gli esiti delle valutazioni in corso da parte degli organi competenti», sottolinea una nota.

I segretari e i capigruppo delle forze politiche che sostengono il governo Schifani si sono incontrati, come stabilito nel precedente vertice. Insieme hanno condiviso i temi da inserire nell’imminente legge di stabilità.

L’obiettivo, in linea con quanto auspicato dal presidente della Regione, è approvare la manovra entro il mese di dicembre. «Così da assicurare stabilità e continuità all’azione amministrativa della Sicilia e al benessere dei cittadini» spiegano.

Nel corso del vertice, durato quattro ore, sono stati esaminati i principali argomenti su cui i partiti della maggioranza hanno lavorato nelle ultime settimane. Hanno anche elaborato proposte concrete in materia di sviluppo, crescita economica, politiche del personale, interventi sociali e tutela dell’ambiente, conclude la nota.