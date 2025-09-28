Ventisette chili di cocaina in auto a Catania: i panetti con il logo Boss

28/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Ventisette chili di cocaina in auto. È quanto i poliziotti hanno trovato all’interno di una macchina lungo l’autostrada A18. Alla guida un 47enne, di origine albanese, che è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente.

Il posto di controllo sulla A18

L’attività della polizia rientra tra quelle per la repressione di diverse forme di illegalità diffusa. I poliziotti della squadra mobile della questura di Catania hanno pianificato mirati servizi sull’autostrada A18 Messina-Catania. Per questo motivo è stato predisposto un posto di controllo nei pressi del casello autostradale di San Gregorio di Catania (nel Catanese). Ed è proprio lì che, tra gli altri mezzi, è stata fermata un’auto. Una Renault Scenic di colore grigio, con a bordo un uomo proveniente dell’est Europa. L’uomo, sin da subito, si sarebbe mostrato insofferente e non avrebbe saputo fornire agli agenti plausibili giustificazioni sulla sua presenza nel territorio etneo. Per questo, i poliziotti hanno deciso di sottoporlo a una perquisizione.

La perquisizione e i ventisette chili di cocaina

Non solo il 47enne, anche la macchina è stata sottoposta alla perquisizione. E sotto i sedili anteriori, sia lato conducente che passeggero, è stato trovato un vano nascosto, appositamente creato. All’intero gli agenti hanno scoperto 24 panetti di cocaina, per un totale di 27,60 chili. In particolare, sette panetti di cocaina con il logo Bugatti (del peso di 1,150 chili ciascuno, per un ammontare complessivo di 8,05 chili) e 17 panetti di cocaina con logo Boss (del peso 1,150 chili ciascuno, per un ammontare complessivo di 19,55 chili).

L’arresto

Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata e così anche la macchina utilizzata per trasportare la droga e due cellulari utilizzati dal 47enne. L’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, è stato portato nella casa circondariale di piazza Lanza a Catania. Lì resta ancora in attesa della convalida davanti al competente giudice per le indagini preliminari.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Pedara, picchia e minaccia di morte la figlia minorenne
Leggi la notizia

Ventisette chili di cocaina in auto. È quanto i poliziotti hanno trovato all’interno di una macchina lungo l’autostrada A18. Alla guida un 47enne, di origine albanese, che è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente. Il posto di controllo sulla A18 L’attività della polizia rientra tra quelle per la repressione di […]

L`oroscopo di Marco Amato

Il segno del mese: Bilancia, le caratteristiche del segno
di

Entriamo nel segno zodiacale del mese: la Bilancia. Con le sue caratteristiche, tra ricerca estetica, armonia e senso di giustizia, passando per una grande personalità da segno cardinale, che incarna i dettami autunnali esistenzialistici, capaci di accettare che per vivere meglio bisogna lasciar andare qualcosa. Parlare del segno della Bilancia è sempre piacevole per un […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]