Ventisette chili di cocaina in auto. È quanto i poliziotti hanno trovato all’interno di una macchina lungo l’autostrada A18. Alla guida un 47enne, di origine albanese, che è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente.

Il posto di controllo sulla A18

L’attività della polizia rientra tra quelle per la repressione di diverse forme di illegalità diffusa. I poliziotti della squadra mobile della questura di Catania hanno pianificato mirati servizi sull’autostrada A18 Messina-Catania. Per questo motivo è stato predisposto un posto di controllo nei pressi del casello autostradale di San Gregorio di Catania (nel Catanese). Ed è proprio lì che, tra gli altri mezzi, è stata fermata un’auto. Una Renault Scenic di colore grigio, con a bordo un uomo proveniente dell’est Europa. L’uomo, sin da subito, si sarebbe mostrato insofferente e non avrebbe saputo fornire agli agenti plausibili giustificazioni sulla sua presenza nel territorio etneo. Per questo, i poliziotti hanno deciso di sottoporlo a una perquisizione.

La perquisizione e i ventisette chili di cocaina

Non solo il 47enne, anche la macchina è stata sottoposta alla perquisizione. E sotto i sedili anteriori, sia lato conducente che passeggero, è stato trovato un vano nascosto, appositamente creato. All’intero gli agenti hanno scoperto 24 panetti di cocaina, per un totale di 27,60 chili. In particolare, sette panetti di cocaina con il logo Bugatti (del peso di 1,150 chili ciascuno, per un ammontare complessivo di 8,05 chili) e 17 panetti di cocaina con logo Boss (del peso 1,150 chili ciascuno, per un ammontare complessivo di 19,55 chili).

L’arresto

Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata e così anche la macchina utilizzata per trasportare la droga e due cellulari utilizzati dal 47enne. L’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, è stato portato nella casa circondariale di piazza Lanza a Catania. Lì resta ancora in attesa della convalida davanti al competente giudice per le indagini preliminari.